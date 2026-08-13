Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş başkanlığındaki heyet, Kastamonu’da hayata geçirilen Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) incelemelerde bulundu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fatih Göçmen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hakan Demir, Kastamonu’da bulunan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi’ni ziyaret etti.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç’ın da eşlik ettiği ziyarette, Devrekani Besi OTB’de yürütülen çalışmalar, mevcut durum, altyapı imkânları ve projenin hedefleri hakkında Çorum heyetine bilgi verildi.

HAYVANCILIK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Saha incelemeleri sırasında hayvancılık yatırımlarının geliştirilmesi, üretimin planlı ve organize bir yapıya kavuşturulması, işletmelerin ortak altyapı imkânlarından yararlanması ve sürdürülebilir hayvancılık modellerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Organize Tarım Bölgelerinin üretimde verimliliğin artırılması, modern işletmecilik anlayışının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi