Çorum Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Yalçın (73), hayatını kaybetti.

Hacıahmet Deresi Köyü’nden, Zekai Özkan’ın ve Mehmet Yalçın’ın babaları, Mehmet Kesgin, Taner Tekin ve Ahmet Erdal’ın kayınpederleri olan Mehmet Yalçın’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi