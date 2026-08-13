Çorum Çölyak Derneği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammet Fatih Bilgili’yi ziyaret ederek glütensiz unlu mamullerin üretimine yönelik projeleri için destek istedi.

Çorum Çölyak Derneği yönetimi, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevini vekâleten yürütürken aynı göreve asaleten atanan Muhammet Fatih Bilgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Fatma Müjgan Demir, Genel Sekreter Ahmet Kaya ve dernek üyesi Tuncay Kesici’den oluşan heyet, Bilgili’ye yeni görevinde başarılar diledi.

PROJE İÇİN DESTEK İSTEDİLER

Ziyarette derneğin çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün dernek çalışmalarında kendilerine önemli ölçüde rehberlik ettiğini belirtti.

Bilgili’nin dernek projelerine gösterdiği yakın ilgi ve yapıcı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getiren Azak, glütensiz unlu mamullerin üretimine yönelik olarak Bakanlığa sundukları projeye de destek beklediklerini ifade etti.

Azak, “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bize her zaman çok iyi rehberlik etti. Bu rehberlik sayesinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin sayısını artırıyoruz. Bakanlığımıza en son gönderdiğimiz projemize de desteklerini istiyoruz” dedi.

“DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammet Fatih Bilgili ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm derneklere destek olmanın asli görevleri olduğunu söyledi.

Bilgili, bu kapsamda Çorum Çölyak Derneğinin başarılı çalışmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ