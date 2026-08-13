Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” toplantısına, Çorum Valisi Ali Çalgan da katıldı.

81 ilin valisinin Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldığı toplantıda, milli dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Çorum’dan Vali Ali Çalgan, VKS aracılığıyla katılım sağladı. Toplantıda ayrıca İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak hazır bulundu.

Toplantıda, illerde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Muhabir: SELDA FINDIK