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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serpil Penez, öğretmen Fatma Penez Pütün ve Dr. Selma Penez’in babaları, Yargıtay Üyesi Hüseyin Şahin’in ve Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’ın kayınpederi olan Seyit Penez’in cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Çorum Termal Şirketi Sahibi Ali Penez’in ağabeyi Seyit Penez (72), bugün saat 10.00 sıralarında, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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