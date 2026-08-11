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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücülerin yapılan kontrollerinde Ş.K.’nin alkolsüz olduğu, H.S.’nin ise alkol kullanmadığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Akkaynak, kontrol amacıyla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Atakan Akkaynak hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu Karasapaca köyü mevkiinde meydana geldi. Ş.K. (42) yönetimindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden İran uyruklu H.S. (53) idaresindeki 91 AR 983 plakalı İran plakalı çekiciye arkadan çarptı.

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