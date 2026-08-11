Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki gurbetçi oyuncuya önemli transfer teklifleri geldi. Teklifleri değerlendirmeye alan Atakan, bu sezon Süper Lig’e dönme mücadelesi veren Kayserispor’a sıcak bakıyor. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ve her an imzaların atılabileceği kaydedildi.

Çorum FK’da geçirdiği 5 sezonda 2.Lig ve 1.Lig play-off şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde eden Atakan Akkaynak, kırmızı-siyahlı formayı 154 resmi maçta giyerken, 14 gol-7 asistlik skor performansı sergiledi.