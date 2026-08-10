Arca Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian FC forması giyen Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Çorum FK’dan yapılan açıklamada, 2000 doğumlu kanat oyuncusu Kyziridis ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine Iraklis’te başlayan Kyziridis; Iraklis, Volos, ViOn Zlaté Moravce, Debrecen, Mura, Zemplín Michalovce ve son olarak Heart of Midlothian FC formalarını giydi. Yunanistan A Milli Takımı’nda da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, özellikle hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle öne çıkıyor.
Kırmızı-siyahlı kulüp, resmi açıklamasında Yunan futbolcuya, “Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandros Kyziridis. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadeleriyle hoş geldin mesajı verdi.