Son şampiyon Galatasaray ile ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK arasında 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak sezonun açılış maçı için geri sayım başlarken, iki takımın hazırlık sürecindeki maçları merak konusu oldu. İki takım da beş hazırlık maçı oynarken, Çorum FK maçlarının kısır, Galatasaray maçlarının ise bol gollü geçmesi dikkat çekti.

ÇORUM FK

1 KEZ YENİLDİ

Sezona Bolu ve Düzce’de olmak üzere 3 etaptan oluşan kamp programlarıyla hazırlanan Çorum FK, ilk maçında Gürcistan temsilcisi Rustavi’yi Ahmet Ildız’ın golüyle 1-0 yenerken, ikinci maçında 1.Lig ekibi Bandırmaspor’la, üçüncü maçında da Arnavutluk’un FK Tirana takımı ile 0-0 berabere kaldı. Tek yenilgisini 1.Lig ekibi Iğdır FK’ya karşı 3-1’lik skorla alan Çorum FK’nın maçtaki golünü Iraklı Hasan Abdulkareem attı. Çorum ekibi, son hazırlık maçında ise Süper Lig’deki rakiplerinden Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY’IN

MAÇLARINDA

GOL YAĞMURU

Galatasaray da Çorum FK gibi 5 hazırlık maçı yaptı. İlk maçında, İstanbul’da 1.Lig ekibi Ümraniyespor’u 5-1 yenen Galatasaray, Avusturya kampında İtalya temsilcilerinden Monza’ya 2-0, Venezia’ya ise 3-0 yenildi.

Avusturya dönüşü İstanbul’da Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, son maçında ise İspanya ekibi Villarreal’a 2-1 yenildi.