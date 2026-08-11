AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın, stadın isim hakkının Çorum FK’ya devredilmesiyle ilgili bir süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı kaydedildi. Bu önemli gelişme üzerine Çorum FK stat isim sponsorluğunu belirleyeceği bir firmaya vererek önemli bir gelir elde etme fırsatı yakaladı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde de Türk Telekom yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda stadyumun internet altyapısının güçlendirilmesi ve baz istasyonu kapasitesinin artırılması sağlanmıştı.