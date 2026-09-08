Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayisine yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirilecek. Hava Savunma Sistemleri firması tarafından 1,7 milyar TL yatırım bedeliyle kurulması planlanan Pamuk Selülozu Üretim Tesisi’nin yıllık 20 bin ton üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

Hava Savunma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayisinin önemli hammaddelerinden biri olan pamuk selülozunun üretileceği yeni bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

Sungurlu OSB’de 106 ada 9 parsel üzerinde kurulması planlanan tesis, yaklaşık 40 bin metrekarelik proje alanında faaliyet gösterecek. Projenin toplam yatırım bedelinin ise 1,7 milyar TL olması öngörülüyor.

YILLIK 20 BİN TON ÜRETİM

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre tesiste yılda 20 bin ton pamuk selülozu üretilmesi planlanıyor. Üretilecek pamuk selülozunun, savunma sanayiinde kullanılan nitroselüloz/pamuk barutu üretiminde temel hammadde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Tesisin ana hammaddesini, pamuk çırçır işlemi sonrasında elde edilen ve yüksek selüloz içeriğine sahip pamuk linteri oluşturacak.

ÇED dosyasında, söz konusu yatırımın Sungurlu OSB’de kurulmakta olan barut, fişek ve kapsül fabrikalarıyla birlikte bölgede kapsamlı bir savunma sanayii üretim zinciri oluşturmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Bu yönüyle projenin hem stratejik hem de ekonomik açıdan önemli bir yatırım olduğu ifade ediliyor. Pamuk selülozu üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu önemli bir hammaddenin bölgede üretilmesi planlanıyor.

10 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Projenin inşaat sürecinin arazi hazırlığı, bina yapımı ile makine ve ekipman montajı aşamalarından oluşması ve yaklaşık 10 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

İnşaat döneminde yaklaşık 50 kişinin, tesisin işletmeye geçmesiyle birlikte ise 400 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Tesisin yılda 330 gün, günde 24 saat ve 3 vardiya şeklinde çalışması hedefleniyor.

ÜRETİMDE BİRÇOK AŞAMA BULUNACAK

Tesiste üretim öncesinde pamuk linterinin temizlenmesi ve hazırlanmasının ardından sırasıyla pişirme, yıkama, ağartma, nötralizasyon, susuzlaştırma, kurutma, presleme ve paketleme işlemleri gerçekleştirilecek.

ÇED dosyasında yer alan üretim öngörülerine göre yıllık 20 bin ton pamuk selülozu üretimi için yaklaşık 25-30 bin ton pamuk linteri kullanılacak.

Üretim sürecinde ayrıca yıllık olarak yaklaşık 2.000-2.800 ton kostik soda, 500-700 ton sülfürik asit ve 2.000-2.800 ton sodyum hipoklorit tüketilmesi planlanıyor.

Sungurlu OSB’de savunma sanayisine yönelik yatırımların artmasıyla birlikte kurulması planlanan pamuk selülozu tesisi, bölgede oluşturulması hedeflenen üretim zincirinin önemli parçalarından biri olacak.

