Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Çorum ekibinde Sadık Ercoşkun, Yavuz Akkaya, Emre Aydemir ve Maksut Şimşek görev aldı. Ekip, Antalya’da yürütülen yangın söndürme ve kontrol çalışmalarına katkı sundu.
Çorum ekibi, Antalya’daki yangınların yanı sıra daha önce İzmir’in Bergama, Muğla'nın Menteşe ve Manisa’nın Soma ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da destek verdi.
Çorumlu orman işçileri, farklı bölgelerde çıkan yangınlarda görev alarak alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyor.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ