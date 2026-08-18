15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programında, sualtı ve su üstünde meydana gelebilecek acil durumlara müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitim kapsamında kursiyerlere, sualtında kayıp şahsın aranması ve bulunması, şahsın bulunduğu noktanın doğru şekilde işaretlenmesi, ilk yardım tekniklerinin uygulanması ve kazazedenin güvenli şekilde sedyeye alınması konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Çorum Barajı’nda gerçekleştirilen saha çalışmalarında ekiplerin su üzerinde ve su altında karşılaşabilecekleri acil durumlara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmesi hedeflendi. Eğitimlerle aynı zamanda ekiplerin koordinasyon, iletişim ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

“ARAMA KURTARMADA EĞİTİM VE KOORDİNASYON HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Çorum İHH Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Ünver, arama kurtarma faaliyetlerinde düzenli eğitim ve saha tecrübesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ünver, “Arama kurtarma faaliyetleri ciddi bir hazırlık, disiplin ve ekip çalışması gerektiriyor. Özellikle sualtı ve su üstü kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyoruz. Bu nedenle ekiplerimizin teorik bilgilerinin yanı sıra sahada uygulama yaparak tecrübe kazanmalarını önemsiyoruz. Farklı illerden ekiplerimizin bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından da oldukça kıymetli. Çorum İHH Arama Kurtarma olarak eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“GÖNÜLLÜLERİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ”

İHH Çorum Şube Başkanı Alper Pamir de afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Pamir, “İHH olarak sadece afet ve acil durumlarda sahada olmak değil, afet gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimizin eğitimlerini ve saha tecrübelerini artırmaya büyük önem veriyoruz. Çorum İHH Arama Kurtarma ekibimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu eğitim, farklı ekiplerin bilgi ve tecrübe paylaşması açısından önemli bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR