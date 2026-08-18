Bakan Bolat’ın Çorum OSB ziyaretine Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal ile protokol üyeleri eşlik etti.

Çorum OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerle gerçekleştirilen buluşmada, bölgedeki çalışmalar ve devam eden yatırımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca sanayicilerin talep ve beklentileri Bakan Bolat’a aktarıldı.

Bakan Bolat, Çorum’un sanayi ve üretim alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alırken, sanayicilerin görüş ve önerilerini dinledi. Ziyarette Çorum OSB’nin mevcut durumu, yatırımlar ve sanayicilerin öncelikli gündemleri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR