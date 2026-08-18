Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Çorum’da Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılanan Bakan Bolat’ın belediyedeki ziyaretine Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, bakanlık yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen görüşmede Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin ticaret alanında yürüttüğü çalışmalar ile belediye iştirakleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Bakan Bolat’a bilgi verdi.

“TİCARET VE SANAYİ ŞEHRİMİZİN TEMEL NİTELİKLERİ ARASINDA”

Çorum’un ticaret ve sanayi alanındaki güçlü yapısına dikkat çeken Aşgın, Bakan Bolat’ın Çorum ziyaretinin şehir açısından önem taşıdığını ifade etti.

Çorum’un ticaret ve sanayinin yanı sıra tarım, kültür ve turizm gibi birçok alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aşgın, “Ticaret Bakanlığımız şehrimiz açısından çok önemli. Şehrimizin temel nitelikleri arasında ticaret ve sanayi var. Her şehrin kendine özgü karakteristik özellikleri bulunuyor. Kimisi tarım, kimisi kültür ve turizm, kimisi ticaret ve sanayi şehri olarak öne çıkıyor. Çorum ise bunların tamamını bünyesinde barındıran çok özel bir konumda.” dedi.

Belediye iştiraklerinin ticari faaliyetleri anlatıldı.

Aşgın, gerçekleştirdiği sunumda belediye iştiraklerinin faaliyetleri hakkında da Bakan Bolat’a bilgi verdi.

Beltaş’ın başta ekmek ve et üretimi olmak üzere önemli ticari faaliyetler yürüttüğünü belirten Aşgın, şirketin 2025 yılı cirosunun yaklaşık 700 milyon lira seviyesine ulaştığını ifade etti. Beltaş aracılığıyla Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatiflerine kavurma tedarik edildiğini aktaran Aşgın, belediyeye ait market ve satış noktalarıyla da vatandaşlara hizmet sunulduğunu kaydetti.

Hanımeli Market’in de yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve piyasada fiyat dengesine katkı sağlanması açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirten Aşgın, belediyenin ticari faaliyetlerinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyen bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.



“HİLELİ SATIŞLARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNÜNE GEÇTİK”

Pazar yerlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimleri artırdıklarını belirten Başkan Aşgın, hileli satışlarla mücadelede Ticaret Bakanlığı’nın desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Aşgın, “Halk pazarlarında hileli satışların önüne geçmek için çalışmalarımızı artırdık. Cezai işlem ve yaptırımlar konusunda Bakanlığımızın da bizlere önemli desteği oldu. Şahsınızda teşekkür ediyorum. Çorum pazarlarında hileli satışların büyük oranda önüne geçtik. Hemşehrilerimizin memnuniyetini de en üst noktaya çıkardık.” diye konuştu.

BAKAN BOLAT: “ÇORUM’DA HALİL İBRAHİM BEREKETİ VAR”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Çorum’un üretim ve çalışma kültürüne dikkat çekerek, kentin ekonomik potansiyelinin güçlü olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ismine de atıfta bulunan Bakan Bolat, “Çorum’da Başkanımızın ismi gibi Halil İbrahim, bereketi var. Maşallah. Çorum, işi üretmek olan, çalışmak olan bir şehir. Belediyemizin gayretlerini ve çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Çorum’un ticaret ve sanayi potansiyelinin geliştirilmesi, belediye iştiraklerinin faaliyetleri ve kent ekonomisine yönelik çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.