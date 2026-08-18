Uzun yıllardır Savunma Sanayii Başkanlığı'nda görev yapan Kaygusuz, Uluslararası İş Birliği Daire Başkanlığı'nda Asya-Pasifik Bölge Müdürlüğü ve ardından Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Asya-Pasifik'teki döneminde Endonezya, Malezya, Filipinler ve Bangladeş'e kritik savunma ve havacılık ürünlerinin ihracatında görev aldı.

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı döneminde ise Türk savunma sanayiinin tanıtım faaliyetlerinde aktif rol oynadı. Son olarak NATO Ankara Zirvesi'nde düzenlenen, İttifak tarihinin en büyük savunma sanayii forumu NSDIF'in organizasyonuna liderlik etti.

Kaygusuz'un birikimleriyle, ARCA Savunma'nın ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli katkı sunması bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ