Bakan Bolat’a ziyaretlerinde Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Bolat, her iki kurumda da kurum amirleri ve personelleri tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde Çorum’un ticaret ve dış ticaret potansiyeli ele alınırken, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Bakan Bolat’a bilgi verildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Çorum Gümrük Müdürlüğünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Bolat, kurum personelleriyle de bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK