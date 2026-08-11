Bunlar da ilginizi çekebilir

Çorum’da bir otoparka silahlı saldırı girişimi!

İtfaiye ekipleri, çevredeki ekili arazide de hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devletoğlan köyü yakınlarında buğday taşımak için tarlaya giren kamyonun çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.