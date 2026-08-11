Osmancık’ın Sarpınkavak Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Çay Mahallesi’nde ikamet eden Musa Kara’nın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Kömür ocağından emekli olan Kara, ilçede uzun yıllar siyasi çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer aldı. Bir dönem MHP Osmancık İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Kara’nın vefatı, ilçede üzüntüyle karşılandı.

Musa Kara’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Beylerçelebi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gemici Mezarlığı'na defnedilecek.