Alınan bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, Y.Ç. (18) ve K.E.C’yi (16) otomatik tüfekle gördü.
Polis ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine şüpheliler kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler, Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak’ta yakalandı.
Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramada, ellerinde bulunan otomatik tüfeği boş bir arsada bulunan kümese sakladıkları tespit edildi.
Polis ekiplerince ele geçirilen tüfeğe el konulurken, Y.Ç. ve K.E.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin, otomatik tüfekle bir otoparka silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları iddia edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.