Alınan bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, Y.Ç. (18) ve K.E.C’yi (16) otomatik tüfekle gördü.

Polis ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine şüpheliler kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler, Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak’ta yakalandı.

Şüphelilerin kaçış güzergahında yapılan aramada, ellerinde bulunan otomatik tüfeği boş bir arsada bulunan kümese sakladıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince ele geçirilen tüfeğe el konulurken, Y.Ç. ve K.E.C. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, otomatik tüfekle bir otoparka silahlı saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çorum’da 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Çorum’da 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İçeriği Görüntüle

C768F492 296C 4637 Bf44 Cdc4E8486573

62C647A3 8365 4Dd7 A01F 90Bc8765602C

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK