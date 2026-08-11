AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, Gazi Meclis’in tarihi bir irade ortaya koyduğunu belirterek, kanunun 468 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini ifade etti.

TBMM çatısı altında ortaya konulan geniş mutabakatın, milletin bin yıllık kardeşliğinin, ortak geleceğe duyulan inancın ve güçlü Türkiye idealinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kaya, hedeflerinin silahların ve şiddetin değil, kardeşliğin ve demokrasinin konuşulduğu bir Türkiye olduğunu söyledi.

“ANNELERİN GÖZYAŞI DÖKMEDİĞİ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”

Kaya, açıklamasında terör ve şiddetin Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılmasının önemine dikkat çekerek, “Amacımız; terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı, annelerin gözyaşı dökmediği, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, huzurun ve kardeşliğin ülkemizin her köşesinde hâkim olduğu bir Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak vatan ve ortak gelecek vurgusu yapan Kaya, ayrılıkların değil kardeşliğin, çatışmanın değil huzurun ve korkunun değil umudun büyütülmesi gerektiğini belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Yasanın yalnızca güvenlik açısından değil, demokrasi, toplumsal bütünlük ve ekonomik kalkınma açısından da önemli olduğunu dile getiren Kaya, tarihi adımın gelecek nesillere daha huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakılması bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi

Kaya, sürecin zeminini oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “tarihi bir kapı aralayan” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, sürece öncülük eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve kanunun kabulüne katkı sunan siyasi parti grupları ile milletvekillerine teşekkür etti.Türkiye Yüzyılı’nı terörsüz Türkiye, güçlü demokrasi ve sağlam toplumsal birlik hedefleriyle taçlandıracaklarını ifade eden Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, geleceğimiz aydınlık olsun. Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ülkemize, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlı olsun.”