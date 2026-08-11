Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen “çerçeve yasa” teklifine ilişkin açıklama yaptı. Tahtasız, söz konusu teklife “Hayır” oyu verdiğini belirterek, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

“Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, kırmızı çizgimizdir” diyen Tahtasız, dili, dini, rengi, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun hiçbir vatandaşın ayrıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Tahtasız, açıklamasında barış ve huzur vurgusu yaparak, “En kötü barış, en iyi savaştan iyidir anlayışı ile daima barışı, huzuru ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Genel Başkanları Özgür Özel’in açıklamalarına da atıfta bulunan Tahtasız, bir daha şehit ve gazi verilmemesi, annelerin evlatlarının tabutlarına sarılmaması ve Türkiye’nin çocuklarının geleceğini eğitim, üretim ve bilim alanlarında kurabilmesi için barışın önünün açılması gerektiğini söyledi.

Tahtasız, Kürt meselesinin demokratik çözümünü ise ülkenin birlik ve bütünlüğünün karşısında değil, bu bütünlüğün güvencesi olarak gördüklerini kaydetti.

“ÇORUM’DAN YÜKSELEN SESİ DUYUYORUZ”

Teklife neden “Hayır” oyu verdiğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tahtasız, süreç boyunca partilerinin ve mensuplarının çeşitli baskılara maruz kaldığını savundu.

Tahtasız, milletvekillerinin seçildikleri illerde vatandaşların görüşlerini dikkate alarak karar vermesi gerektiğini belirterek, Çorum’da vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde teklifin içeriğine yönelik ciddi kaygı, itiraz ve güvensizlik bulunduğunu ileri sürdü.

Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden yükselen tepkileri de dikkate aldıklarını belirten Tahtasız, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tahtasız açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletin iradesini gözetmeyen, içeriği yeterince açık olmayan, demokratik müzakere süreçlerinden kaçırılarak ‘toplumsal bütünleşme’ adı altında sunulan bu düzenlemeye ‘Hayır’ diyorum.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ