Edinilen bilgilere göre, daha önce yapılan görüşmelerde taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanması üzerine oyuncu İstanbul’a davet edildi. Görüşmeler sonunda kesin anlaşma sağlandı ve transfer imzaya kaldı.

İmzaların atılmasıyla Çorum FK tarihinin en pahalı oyuncusu olacak olan Mohamed Diomande dinamizmi ve top kapma becerisiyle de dikkat çekiyor. Geçen sezon Glasgow Rangers formasıyla 31 lig maçında1.720 dakika süre alan Mohamed Diomande 1 gol-4 asistlik skor performansı sergiledi. Deneyimli oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise 5 maçta 330 dakika oynadı ve 1 gol kaydetti.

Diomande’ye geçen sezon başında Beşiktaş’ın 12 milyon Euro teklif etmesine rağmen transferi gerçekleştiremediği öğrenildi.