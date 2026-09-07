Karşılaşmayı stattan izleyen ve karşılaşma sonunda soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahamızda Eyüpspor karşısında aldığımız 3-0’lık galibiyet için yüreğini ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum.

90 dakika boyunca susmayan, takımımıza güç veren, tribünleriyle bu mücadeleye ortak olan büyük ARCA Çorum FK taraftarına yürekten teşekkür ediyorum.

Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere” ifadelerini kullandı.