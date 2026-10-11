Çorum Ticaret Borsası’nda önceki gün yargı gözetiminde gerçekleştirilen organ seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yılmaz Kaya seçildi.

Ticaret Borsası’nın 03 Ekim’de yapılan Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından önceki gün de Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegesi seçimleri gerçekleştirildi.

YÖNETİM, DİSİPLİN VE TOBB

DELEGELERİ DE BELİRLENDİ

Yargı gözetimindeki seçimler sonucunda, 2018–2026 yılları arasında Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Şahan, Hüseyin Bek, Ali Alıcı ve Haydar Eren Uyanıker seçildi.

Aynı gün gerçekleştirilen Disiplin Kurulu seçimlerinde Seval Şahin, Akın Açır, Ali Yeşil, Hüseyin Kula, Ahmet Bilgiç ve Önder Eren, Disiplin Kurulu asil üyeliklerine seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeliğine Mustafa Şahan seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya da mevzuat gereğince TOBB Genel Kurulunun doğal delegesi olarak görev yapacak.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Çorum Ticaret Borsası’nda yeni yönetim dönemi başlamış oldu.



VOLKAN BÜLBÜL

MECLİS BAŞKANI

Çorum Ticaret Borsası’nda 2026 yılı organ seçimlerinin bitmesinin ardından yeni dönemin ilk Meclis toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı görevine Volkan Bülbül seçildi.

Çorum Ticaret Borsası’nda 2026 yılı organ seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk Meclis toplantısı, yeni seçilen Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Meclis üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimle yeni dönemde görev yapacak Meclis Başkanlık Divanını belirledi. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Meclis Başkanlığına Volkan Bülbül, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Edip Dölek ve Kayahan Boztepe, Meclis Kâtip Üyeliğine ise Turgut Güler seçildi.

Yeni dönemde de birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket edilerek Borsa üyelerinin ve bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

DEVİR-TESLİM YAPILDI

Çorum Ticaret Borsası’ndaki organ seçimlerinin ardından Meclis Başkanlığı görevine seçilen Volkan Bülbül, görevi önceki dönem Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’dan devraldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Meclis Başkanlığı görevini yeni seçilen Volkan Bülbül’e devrederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Yılmaz Kaya, yeni dönemin Çorum Ticaret Borsası, üyeleri ve Çorum iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis Başkanlığı görevini devralan Volkan Bülbül ise görev süresi boyunca Borsanın gelişimine ve çalışmalarına sunduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı Yılmaz Kaya’ya teşekkür ederek, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde Borsanın ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÖZKUBAT’A TEŞEKKÜR

Ticaret Borsası’nda seçimlerin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yılmaz Kaya da görevini 2018–2026 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Naki Özkubat’tan devraldı.

Borsa’da yapılan devir teslim töreninde Özkubat, Kaya’ya görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Yılmaz Kaya da Naki Özkubat’a, görev süresi boyunca Borsa’nın kurumsal gelişimine, üyelerimize sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ve Çorum tarım ve ticaret hayatına sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkür etti.