Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig’deki ilk maçında konuk olduğu son şampiyon Galatasaray’la 2-2 berabere kalırken, sergilediği futbolla spor otoritelerinden geçer not aldı. Kırmızı-siyahlı ekibin uzatmalarla birlikte yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynaması ve buna rağmen galibiyeti 90.dakikada yediği golle kaçırarak sezona 1 puanla başlaması camiada buruk bir sevinçle karşılanırken, ili bir performans sergileyen takıma bir tebrik de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten geldi.

Arca Çorum FK Başkanı Dursun Özbek’in, maçtan sonra Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’ı ziyaret ederek tebrik ve güzel temennilerde bulunduğu açıklandı. Başkan Balçık, Dursun Özbek’in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Süper Lig’deki ilk maçımızın ardından bizleri ziyaret ederek tebriklerini ve güzel dileklerini ileten Galatasaray SK Başkanı Sayın Dursun Özbek’e nazik ziyareti ve kıymetli ev sahipliği için teşekkür ediyorum.

Dursun Başkan’a ve büyük Galatasaray camiasına Süper Lig sezonunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.