Galatasaray kulübü maçın biletlerinin yarın saat 11.00'da satışa sunulacağını duyurdu.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da taraftarlar, 4 gün sonra oynanacak dev maçı iple çekmeye başladı.
ÇORUM FK TARAFTARLARINA 1750 LİRA
Galatasaray deplasman takım bilet fiyatlarının 1750 TL olduğunu açıkladı.
İstanbul'da yaşayan Çorumlular ile Çorum'dan hareket edecek Çorum FK taraftarlarının maçta kendilerini ayıran tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.
1688 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI
Çorum FK taraftarları için toplam 1688 kişilik koltuk ayrıldı.
Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı;
Muhabir: Haber Merkezi