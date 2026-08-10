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Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı;

Çorum FK taraftarları için toplam 1688 kişilik koltuk ayrıldı.

İstanbul'da yaşayan Çorumlular ile Çorum'dan hareket edecek Çorum FK taraftarlarının maçta kendilerini ayıran tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.

Galatasaray deplasman takım bilet fiyatlarının 1750 TL olduğunu açıkladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da taraftarlar, 4 gün sonra oynanacak dev maçı iple çekmeye başladı.

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