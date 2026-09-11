Muayene ve tedavi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim.

Engelliyim ve engelli aracı ile yaşıyorum. Doğal olarak hastaneye de engelli aracımla girmek istedim.

Özel güvenlik görevlisi, bu şekilde giremeyeceğimi, engelli aracımın motorlu araç sayıldığını söyledi. Bu yasağın mantıklı olmadığını izah etmeye çalıştım, ama kendisine verilen emir gereği, girmemin yasak olduğunu tekrarladı.

Bu kez ben, meramımı anlatabilmek için amirini çağırmasını rica ettim.

Amiri geldi, o da aynı şeyi söyleyince, “O halde, yürüyemediğime göre, siz hasta arabası ile bana yardımcı olun” dedim.

“Doktorun polikliniğine kadar götürürüz” dediler.

“Ama, doktor beni kan tahliline, başka tetkiklere sevk edecek, oralara nasıl gideceğim?”

Görevleri değilmiş.

Başkaca bir yetkiliye de ulaşamadım.

Arkadaşlar doğru söylüyordur, böyle bir yasak vardır, ama bu yasağın mantıklı olup olmadığını vicdan sahibi herkesin değerlendirmesini istiyorum.

Kendi engelli aracımla hastane içinde her türlü muayene ve tetkiklerimi yaptırabilirim, hiç kimseye de yük olmam.

Ama, işte mevzuat hazretleri…

ÇORUM HABER’in önüne kadar da engelli aracımla geldim ki, bununla hastaneye girmemde ne gibi bir sakınca olabileceğini herkes görsün!..

Sayın Sağlık Müdürümüze ve Başhekimimize durumu arzetmek istedim.

Saygılarımla.

Hemşehrimiz Sedat Zihar, engelli aracı ile ÇORUM HABER’in giriş kapısı önünde…