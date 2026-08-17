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Dünyanın en prestijli markalarından Hilton’un ismi, Çorum’un konaklama açısından tercih edilir hale gelmesinde önemli bir rol oynayacak.

Hilton ve alt markalarının, dünya genelinde 9 binden fazla işletmesinin olduğu biliniyor.

Savaş Balçık, gereken anlaşmayı sağladıklarını belirterek, Anitta Otel’in bundan sonraki aşamada Hilton tarafından işletileceğini söyledi.

Balkar A.Ş.ve Çorum FK Başkanı, Arca Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, Anitta Otel’i satın alma işlemini tamamladıklarını açıklamasının ardından, bir başka önemli gelişmeyi de ÇORUM HABER aracılığıyla Çorum kamuoyu ile paylaştı.

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