Serbest güreşin başarılı isimlerinden 11 Avrupa, 3 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile uzun yıllar antrenörlüğünü yapan Sungurlulu hemşehrimiz Abdullah Çakmar, Sungurlu Yağlı Güreş Ermeydanı’nın onur konuğu olacak.

Taha Akgül’ün 14 yıl boyunca hem kulüp hem de Güreş A Milli Takımı teknik direktörlüğünü yapan Sungurlulu Milli Güreşçi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, beraberindeki misafirleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu Yağlı Güreş Ermeydanına gelecek.

Kafilede ayrıca eski Gençler Güreş Milli Takım Teknik Direktörü, MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Milli Güreşçi ve Sungurlulu hemşehrimiz Fevzi Çakmar’ın da yer alacağı öğrenildi. Güreş dünyasının önemli isimlerinin Sungurlu Ermeydanında hemşehrileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.