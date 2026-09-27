Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Zümra Çakan, Bulgaristan’da düzenlenen Dupnitsa Open Uluslararası Gençler Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak Çorum’a gurur yaşattı.

Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Çorum’u temsil eden Zeynep Zümra Çakan, gençler 63 kilogram kategorisinde mücadele etti. Çakan, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

20 puan değerindeki uluslararası turnuvada elde ettiği dereceyle Çorum’un adını kürsüye taşıyan genç sporcu, kente madalyayla döndü. Çorum Gençlik ve Spor Kulübü, Çakan’ı ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini tebrik etti.