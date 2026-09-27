Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), amatör futbol müsabakalarında görev yapan saha komiserleriyle yemek programında bir araya geldi. Programda, uzun yıllardır amatör futbola hizmet eden saha komiserlerine emekleri için plaket takdim edildi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından organize edilen yemeğe Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da misafir olarak katıldı. Başkan Arıcı yemekte yaptığı konuşmada, komiserleri, amatör futbolun “görünmez kahramanları” olarak nitelendirdi. Arıcı, “Sahada oynanan her müsabakanın arkasında büyük bir emek var. Bu emeğin önemli bir parçası olan tüm saha komiserlerimize Çorum amatör spor camiası adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verildi.