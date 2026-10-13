N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P’nin kullandığı 19 AAN 207 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi’nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, park halindeki minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 19 AAN 207 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK