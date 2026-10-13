Bunlar da ilginizi çekebilir

Katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, 19 AAN 207 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, park halindeki minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P’nin kullandığı 19 AAN 207 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi’nde çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.