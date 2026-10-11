Manisa Akhisar’da otoban girişi yakınında yaşanan kazada tur otobüsü ile çekici çarpıştı. İlk belirlemelerde 4 olarak açıklanan ölü sayısı, Manisa Valiliği’nin açıklamasıyla 11'e yükseldi.

OTOBAN GİRİŞİNDE KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza, bugün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu’nun Akhisar gişeleri mevkiinde yaşandı. Bursa’dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile bir çekici çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavisine başlandı.

VALİLİK: 11 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Manisa Valiliği, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa’dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile bir çekicinin kazaya karıştığı ihbarının alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."