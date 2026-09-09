Projenin yapım aşamasını üstlenen Özkırcılar KRC Mühendislik Anonim Şirketi yetkilisi Serkan Kırcı da çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Kırcı, temel atma işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, 16 sanayi dükkânını yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak Laçin Belediyesi’ne teslim etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

YIKILAN DÜKKÂNLARIN YERİNE YENİ İŞ YERLERİ

Laçin’in sanayi esnafını yakından ilgilendiren yatırım hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilçeye 16 adet, 60 metrekarelik sanayi dükkânı kazandırılacak.

Temel atma törenine katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, yatırımın Laçin için önemli olduğunu belirterek, yeni sanayi dükkânlarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Milletvekili Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak 16 yeni iş yerinin tamamlanmasıyla birlikte esnafın daha modern ve uygun çalışma alanlarına kavuşacağını belirtti.

LAÇİN SANAYİSİNE MODERN İŞYERLERİ

Her biri 60 metrekare olarak planlanan yeni sanayi dükkânlarının tamamlanmasıyla Laçin’de esnafın daha modern, düzenli ve kullanışlı çalışma alanlarına kavuşması bekleniyor. Yatırımın yalnızca sanayi esnafına değil, ilçenin ticari hayatına da katkı sağlaması ve bölgedeki ekonomik hareketliliği artırması hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK