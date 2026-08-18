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4 ölü 10 yaralı Ekiplerin yaptığı incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza, Sivas-Suşehri kara yolu üzerindeki Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde meydana geldi. Hayati Aras yönetimindeki 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

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