Sapanca'da aile içinde yaşanan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre 16 yaşındaki B.İ., annesi İpek İpek ile kuzeni H.T.’yi tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, H.T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olay, 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 23.30 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından 16 yaşındaki B.İ.’nin tabancayla ateş ederek 34 yaşındaki annesi İpek İpek ile 24 yaşındaki kuzeni H.T.’yi vurduğu öne sürüldü.

ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İpek İpek ile H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İpek İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.T.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından 16 yaşındaki B.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahlı olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.