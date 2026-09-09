Cumhuriyet Halk Partisi’nde “Mutlak Butlan” kararı sonrası CHP’den ayrılanların Özgür Özel liderliğinde kurduğu Yeni Parti’nin kongre süreci ilimizde de başlamıştı. Bu kapsamda Yeni Parti Çorum Merkez İlçe delege seçimlerinin yapılacağı duyuruldu.

Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeni Parti Çorum Merkez İlçe Delege Seçimlerinin 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 11.00 – 15.00 arasında parti binasında yapılacağını duyurdu.

Tüm üyeleri seçimlere davet eden Milletvekili Tahtasız, seçimin Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Balaban İş Merkezi Kat: 4 No: 8 adresinde olacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ