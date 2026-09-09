Keziban – Özgür Akşun’un kızları Gizem ile Semiha – Mustafa Daldal çiftinin oğulları Baki hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirdi. Güleryüz Düğün Salonu’ndaki merasime Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, ilçe başkanları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ AK Parti İl Başkanı Ömer Kiday, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet İpek’in de katıldığı düğünde hep birlikte halaylar çekilerek çiftin mutluluklarına ortak olundu.

Muhabir: Haber Merkezi