Yargıtay, işçilerin fazla mesai hesabını değiştirebilecek önemli bir karara imza attı. Karara göre, hafta tatilinde çalışan işçinin 7,5 saatlik çalışmasının hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücreti olarak hesaplanması mümkün olmayacak. Karar, haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kaynak ustasının iş mahkemesine yaptığı başvuruyla alındı.

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini savundu. Devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmenin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu belirten işçi, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını ve izin ücretlerinin de ödenmediğini belirten işçi; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, ulusal ve genel tatil ile hafta tatili ücreti alacaklarının işverenden tahsil edilmesini istedi.

İşveren tarafı ise iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, işçinin fazla çalışma yapmadığını ve yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Başvuruyu görüşüp karara bağlayan İş mahkemesi, işçiyi haklı buldu. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul ederken, çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin taleplerin de hak edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Karar istinafa taşındı.

Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne geldi.

YARGITAY: AYNI ÇALIŞMA İÇİN İKİ AYRI ÖDEME YAPILAMAZ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacının hafta tatili ücreti alacağının ayrıca talep edildiğine ve mahkeme tarafından bu talebin hüküm altına alındığına dikkat çekti.

Yargıtay kararında, haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen günlerdeki 7,5 saatlik çalışmanın hafta tatili olarak hüküm altına alındığı belirtildi.

MÜKERRER ÖDEME VURGUSU

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"- Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir."

Yargıtay, çalışılan hafta tatili gününe denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiğine hükmetti.

Kararda, "Bu sebeple çalışılan hafta tatili gününe denk gelen günde yedi buçuk saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından dışlanarak sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece Yargıtay, aynı 7,5 saatlik çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücreti ödenmesinin mükerrer ödeme oluşturacağına karar verdi.

