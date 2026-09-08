Çorum'da yapımı hızla devam eden ve bölgenin en büyük sanayi sitesi projelerinden biri olan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde bir meslek grubunun daha işyerleri tamamlanma aşamasına geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde yapımı büyük bir hızla sürdürülen Keresteciler Bölümü’nün idari binalarının temel atma törenine katıldı.

KERESTECİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Temel atma töreninde Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yüklenici firma yöneticileri, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Milletvekili Ahlatcı’ya bilgi verdi.

Kooperatif projesi içerisinde yer alan Keresteciler Bölümü’nde bulunan 24 işyerinde inşaat seviyesinin yüzde 60’lara ulaştığı belirtildi. İdari binaların temellerinin atılması ve taban betonlarının tamamlanmasıyla birlikte işyerlerinin de tamamlanacağı ifade edildi.

Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanarak işyerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

AHLATCI: “ÇORUM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR PROJE”

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’da böylesine büyük ve kapsamlı bir sanayi projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçen kooperatif yönetimine, yüklenici firmaya ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Keresteciler Bölümü’nün tamamlanmasıyla birlikte esnafın daha modern, düzenli ve geniş bir çalışma ortamına kavuşacağını belirten Ahlatcı, hurdacılar bölümünde olduğu gibi kerestecilerin de yeni işyerlerine taşınarak faaliyetlerini daha rahat şartlarda sürdürebileceklerini ifade etti.

ESNAFIN MODERN İŞYERLERİNE KAVUŞMASI HEDEFLENİYOR

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Projesi’nin Çorum’un sanayi ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Ahlatcı, çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Yusuf Ahlatcı, projenin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda esnafın modern işyerlerine kavuşacağını belirterek, Çorum’un üretim gücünü artıracak bu tür yatırımlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Keresteciler Bölümü’nde çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ve yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.