Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü görevine Fatih İncitmez atandı.

Daha önce Çorum Ticaret İl Müdür Vekili olarak görev yapan İncitmez, yapılan atamanın ardından görevine İl Müdürü olarak resmen başladı.

FATİH İNCİTMEZ KİMDİR?

1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen Fatih İncitmez, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına özel sektörde başlayan İncitmez, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında kamu görevine başladı.

2018-2023 yılları arasında vekaleten, 2023 yılından itibaren ise asaleten şef olarak görev yapan İncitmez, Ticaret Bakanlığı makamının 1 Aralık 2025 tarihli onayıyla Çorum Ticaret İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son kararın ardından Çorum Ticaret İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan Fatih İncitmez, evli ve 2 çocuk babasıdır.