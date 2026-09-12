Osmaniye’de yayın yapan bir internet haber portalında köşe yazısı kaleme alan İlyas Sabancı, Çorum ziyaretinin ardından izlenimlerini okuyucularıyla paylaştı.

Çorum’un temizliği, yeşil alanları, şehir düzeni, şehir aidiyeti ve Çorum FK’ya verilen destekten övgüyle söz eden Sabancı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın samimiyetinden de etkilendiğini belirtti.

Çorum ziyaretini “Bir Şehir Nasıl Sahiplenilir? Çorum Bana Bunu Gösterdi” başlığıyla kaleme alan Sabancı, şehirde dikkatini çeken ilk şeyin huzur olduğunu söyledi.

Çorum’un temizliği ve yeşil dokusuna dikkat çeken Sabancı, vatandaşların da yaşadıkları şehre sahip çıktığını kaydetti. Sabancı, “Çorum’da beni etkileyen sadece belediyecilik değildi. Şehrin kendi değerlerine sahip çıkmasıydı” ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BİZDE DE OLSA"

Çorum’u kendi şehri Osmaniye ile de kıyaslayan Sabancı, yazısında dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. Sabancı, “Çorum’da sokaklarda gezerken gördüğüm temizliği kıskandım. Yeşilliği kıskandım. Şehir aidiyetini kıskandım. Futboldaki birlikteliği kıskandım. Havaalanı için ortaya konulan iradeyi kıskandım" dedi.

“Kıskandım” ifadesini olumsuz anlamda kullanmadığını belirten Sabancı, bunu “Keşke bizde de daha fazlası olsun” anlamında söylediğini dile getirdi.

"ÇORUM GELECEĞİNİ KONUŞUYOR"

Çorum’un şehir görünümüne ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken ifadeler kullanan Sabancı, “Tertemiz olmuş. Yeşil olmuş. Huzurlu olmuş. Takımına sahip çıkmış. Şehrine sahip çıkmış. Geleceğini konuşuyor” diye konuştu. Sabancı, Başkan Aşgın’la görüşmesine de değinerek samimi yaklaşımından etkilendiğini belirtti.

Çorum FK’nın tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesine de değinen Sabancı, şehir halkının takımı etrafında kenetlenmesine dikkat çekti. Çorum’daki şehir aidiyetinin yalnızca belediyecilik hizmetleriyle sınırlı olmadığını aktaran Sabancı, Çorum'da ortak bir sahiplenme duygusu gördüğünü vurguladı.

Çorum ziyaretinin kendisine Osmaniye’ye farklı bir gözle bakma fırsatı sunduğunu belirten Sabancı, yazısının sonunda Çorum’a teşekkür etti.