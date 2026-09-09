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Konkordato sürecini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin görevleri de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Böylece Trioteks’in faaliyetlerini konkordato koruması altında sürdürebilmesine olanak tanıyan süreç sona erdi.

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirket lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı.

İflas kararının ardından yasal süreç kapsamında gerekli bildirim ve ilan işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

ekonomim.com'da yer alan habere göre İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada nihai karar 3 Eylül 2026 tarihinde verildi.

Türkiye tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato süreci iflas kararıyla son buldu.

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