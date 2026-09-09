Türkiye tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato süreci iflas kararıyla son buldu.
Mali sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunan İstanbul merkezli şirketin başvurusunu değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, talebi reddederek Trioteks’in iflasına hükmetti.
ŞİRKET İFLAS ETTİ
ekonomim.com'da yer alan habere göre İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada nihai karar 3 Eylül 2026 tarihinde verildi.
Mahkeme, Trioteks İplik Tekstil’in konkordato talebini reddetti. Kararla birlikte şirketin 3 Eylül günü saat 12.15 itibarıyla resmen iflasına hükmedildi.
İflas kararının ardından yasal süreç kapsamında gerekli bildirim ve ilan işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.
KONKORDATO SÜRECİ KALDIRILDI
Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirket lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da kaldırıldı.
Böylece Trioteks’in faaliyetlerini konkordato koruması altında sürdürebilmesine olanak tanıyan süreç sona erdi.
Konkordato sürecini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin görevleri de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.