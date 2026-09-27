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Irak kökenli Amerikalı avukat Habba, Trump’ın kişisel avukatlığı ve danışmanlığı görevleriyle tanınıyor. Mildon ise Miller Holding’in CEO’luğunu yürütüyor.

Çiftin 26 Eylül Cumartesi günü New York’ta düzenlenen törenle evlendiği bildirildi. Mildon’un Çorum FK’daki görevi nedeniyle evlilik haberi Çorum’da da ilgi gördü.

Miller Holding CEO’su ve Arca Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı ve danışmanı Alina Habba ile New York’ta dünyaevine girdi.

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