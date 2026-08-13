Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Hasan Abdulkareem’in lisansı çıkartılamadı. Iraklı kanat oyuncusunun takımda kalması için çıkış yolu arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, mevcut kadroda 12 yabancı oyuncu bulunurken, bu isimlerden Andrei Borza 23 yaş altı kontenjanında kullanılacak. Çorum FK’nın 23 yaş altında olmak üzere 3 yabancı oyuncu daha alma hakkı bulunurken, 10+4 yabancı kuralında kontenjana takılan Hasan Abdulkareem’in lisansı bu akşamki Galatasaray maçı öncesinde çıkartılamadı. Hasan’ın lisansının çıkartılabilmesi için mevcut kadroda yer alan birkaç yabancı oyuncunun Türk statüsünde oynatılması için girişimde bulunulacak. Talep kabul edilirse Hasan Abdulkareem’e lisans çıkartmanın önü açılmış olacak.

Çorum FK’nın transferin son günü olan 4 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor.