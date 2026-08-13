Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’deki ilk maçında yarın akşam Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK’ya destek açıklamasında bulundu.

“Çorumluyum” diyen herkesin gücü oranında Çorum FK’ya destek olması gerektiğini ifade eden Tahtasız’ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

“2026-2027 Futbol sezonu, cuma günü (yarın) oynanacak Galatasaray–Çorum FK maçıyla başlıyor.

Tarihimizde ilk kez Süper Lig heyecanını, gurur kaynağımız Çorum Futbol Kulübü ile yaşıyoruz. Bu sezonun şehrimize güzellikler ve mutluluklar getirmesini diliyorum.

Aslında bu başarı hikâyesinin temeli 2011-2012 sezonunda atıldı. Çorum Belediyespor adıyla tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele etme hakkı kazanan kulübümüz, 2018-2019 sezonunda bu kez Başkan Sayın Fatih Özcan’la 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

2. Lig’deki ilk sezonunda Yeni Çorumspor adını alan ve bir sezon sonra da ‘Çorum Futbol Kulübü’ adıyla mücadelesine devam eden takımımız, 2022-2023 sezonunda Sayın Oğuzhan Yalçın başkanlığında büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig’e yükseldi. Sadece iki sezon sonra ise Başkan Sayın Baran Korkmazoğlu’nun idaresinde Süper Lig’e çıkmanın gururunu yaşadık.

ARCA ve Sayın Savaş Balçık’ın maddi ve manevi özverileri, Çorum Belediyesi’nin ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dereni’nin manevi destekleriyle ulaştığımız bu nokta, belki de kaç neslin hasretle beklediği ve hayalini kurduğu bir noktadır. Şehrimiz adına kattıkları tüm değerler için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Ancak unutulmamalıdır ki, başarının temeli birlik ve beraberlikten geçer. Çorum Futbol Kulübü sadece bir şirketin ya da şahsın takımı değil, ‘Çorumluyum’ diyen herkesin ortak gurur kaynağıdır. Bu nedenle kulübümüze sahip çıkmak, manevi desteğin yanında gücümüz oranında kimimiz bir bilet, kimimiz kombine, kimimiz de loca alarak bu gururu yaşatanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir.

Çorum adının güzelliklerle anıldığı her yer ve her alan bizi onurlandırır. Bu vesileyle Türk futbolunun zirvesi Süper Lig’de şehrimizi temsil edecek olan Çorum Futbol Kulübü’ne başarılar diliyor, elde edecekleri sonuçlarla bizlere çok daha büyük gururlar yaşatacaklarına yürekten inanıyorum.”