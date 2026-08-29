Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Genel Merkezi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da yer aldı.

Başkan Dere, görüşmede Sungurlu’da bugüne kadar hayata geçirilen belediye yatırımları ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeleri Bahçeli’ye arz etti.

Görüşmede ayrıca Sungurlu OSB’nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Muhsin Dere, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Sungurlu’ya gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Dere, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye Sungurlu’muzda bugüne dek hayata geçirdiğimiz ve bundan sonrası için planladığımız projelerimizi arz ettik. Bununla birlikte Sungurlu OSB’mizin mevcut durumunu da Sayın Genel Başkanımıza aktardık. Nazik kabulleri, Sungurlu’muza olan ilgi ve destekleri sebebiyle şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabb’im kendisini başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.