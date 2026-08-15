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Ziyaretlerin ardından ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’e, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı’ya ve Genel Müdür Mehmet Tök’e, SUN-KA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ile Başkan Vekili Levent Öztekin’e teşekkür edildi.

Ziyaretlerde, Sungurlu OSB’nin savunma sanayii, makine-kimya ve kâğıt sektörlerinde bölge ekonomisine sağladığı katkılar ele alınırken, sanayi kuruluşlarının üretim ve yatırım faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

MGK Genel Sekreteri Memiş, Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve beraberindeki heyetle, Arca Savunma Sanayi, GoldForce Makina ve Kimya Sanayi ile SUN-KA Sungurlu Kağıtçılık’ın faaliyetleri, üretim kapasiteleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

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