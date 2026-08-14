Çorum’un savunma sanayisindeki önemli firmalarından ARCA Savunma Sanayi, Türkiye genelindeki kurumlar vergisi sıralamasında 34’üncü sırada yer aldı. Şirketin 2025 yılı vergilendirme döneminde 3 milyar 643 milyon 711 bin lira vergi tahakkuk ettiği açıklandı.

Türkiye genelinde 2025 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Açıklanan verilere göre, en fazla vergi tahakkuk eden kurumlar arasında Çorum’dan ARCA Savunma Sanayi de yer aldı.

ARCA Savunma Sanayi, 3 milyar 643 milyon 711 bin lira vergi tahakkuku ile Türkiye genelinde 34’üncü sıraya yerleşti. Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketin elde ettiği bu derece, Çorum açısından da dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi.

Listenin ilk sırasında 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yer aldı.

Öte yandan Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar’a 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 lira vergi tahakkuk edilirken, ikinci sırada 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira ile Haluk Bayraktar yer aldı.

Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç ise 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuku ile listenin üçüncü sırasında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi